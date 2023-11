Équipe de France, PSG : le verdict final est tombé pour la blessure de Zaïre-Emery !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Warren Zaïre-Emery a fêté ce samedi contre Gibraltar (14-0) sa première sélection en équipe de France où il est passé par toutes les émotions. Au moment d'inscrire son premier but avec les Bleus, le milieu de terrain du PSG s'est sérieusement blessé à la cheville droite. VOIR AUSSI : CONSULTEZ LA FICHE DE WARREN ZAÏRE-EMERY Un ligament touché pour Zaïre-Emery ! Warren Zaïre-Emery, qui a quitté le rassemblement des Bleus et est rentré à Paris pour passer des examens supplémentaires, souffrirait bien d'une grosse entorse de la cheville droite et aurait un ligament touché, d'après les informations du journaliste de RMC Sport, Fabrice Hawkins. Pour rappel, L'Équipe a parlé d'une absence jusqu'en 2024 pour le jeune Parisien. ❗️Warren Zaïre Emery rentre à Paris.

Grosse entorse. Un ligament de sa cheville est touché. Il va manquer plusieurs matchs avec le PSG. La durée d’indisponibilité n’est pas encore connue pic.twitter.com/xNzO7NRqkj — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) November 19, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer On connaît le verdict final de la blessure à la cheville droite de Warren Zaïre-Emery. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain souffrirait bien d'une grosse entorse de la cheville droite et aurait un ligament touché.

Fabien Chorlet

Rédacteur