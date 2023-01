Equipe de France, PSG : Mbappé recadre sèchement Le Graët pour son dérapage sur Zidane

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Dans l'émission Bartoli Time sur RMC Sport, Noël Le Graët a complètement dérapé sur Zinédine Zidane, annoncé dans le viseur de la Seleçao. "Zidane au Brésil ? Cela m’étonnerait qui parte là-bas ! Il fait ce qu’il veut, on ne s’est jamais rencontré, on n'a jamais envisagé de se séparer de Didier Deschamps. Certains journalistes ont le besoin de changer ou d’inventer parce qu’ils ne savent pas quoi écrire. Ils préfèrent dire du mal que du bien. Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut ! Des clubs en Europe il y en a beaucoup pour lui, des sélections j’y crois à peine." L'attaquant du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France, Kylian Mbappé, n'a pas tarder à réagir au dérapage du président de la FFF, prenant la défense de l'ancien numéro 10 des Bleus. "Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça…", a écrit le natif de Bondy sur son compte Twitter. Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… 🤦🏽‍♂️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023

Pour résumer Sur son compte Twitter, Kylian Mbappé a répondu aux déclarations de Noël Le Graët sur Zinédine Zidane. "Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça…", a écrit l'attaquant du PSG et de l'équipe de France.

Fabien Chorlet

Rédacteur