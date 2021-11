Equipe de France : Wenger a refusé les Bleus, mais aussi le Real Madrid, la Juventus et le PSG

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Le Telegraph, repris par le site Canal Supporters, reprend des propos d'Arsène Wenger, extraits d'un documentaire intitulé « Arsène Wenger : Inviincible ». Il y est question de la carrière de l'Alsacien,n resté 22 ans sur le banc d'Arsenal.

« J’aurais pu aller dans l’équipe nationale française, explique l'ancien Gunner. L’équipe nationale anglaise deux ou trois fois même. J’aurais pu aller deux fois au Real Madrid. J’aurais pu aller à la Juventus, au Paris Saint-Germain, et même à Manchester United ». What else ?