FC Barcelone - Mercato : à quand le premier match de Messi avec le PSG ?

Libre de tout contrat depuis son départ fracassant du FC Barcelone, Lionel Messi devrait prochainement s'engager avec le Paris Saint-Germain où un contrat de deux ans plus une année en option l'attend.

Et selon les informations de nos confrères de RMC Sport, le premier match de la Pulga sous le maillot parisien devrait être face au Stade de Reims, le 29 août, à l'occasion de la quatrième journée de Ligue 1. Quant à sa première rencontre au Parc des Princes, elle devrait être après la trêve internationale contre le Clermont Foot 63, le 12 septembre.

