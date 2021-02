FC Barcelone, Juventus, PSG : Neymar, la comparaison qui tue avec Messi et CR7

En 2017, le Paris Saint-Germain pensait s'être attaché les services du successeur de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Neymar faisait figure de troisième meilleur joueur du monde, celui qui succèderait aux deux monstres au palmarès du Ballon d'Or. Le problème, c'est que s'il en a incontestablement les moyens sur le plan technique, le Brésilien est à des année-lumière de l'Argentin et du Portugais en matière d'investissement dans son travail et d'hygiène de vie.

"Le doute sur son comportement de sportif de haut niveau est permis"

« Pour comprendre, il faudrait aller aux anniversaires de la star brésilienne, vérifier le contenu des verres, compter les pas de danse sur des rythmes « sertanejo », la country brésilienne, a écrit Dominique Severac dans un billet pour Le Parisien. Ce n’est pas qu’on n’aime pas la discudanse - se coller aux autres tout en parlant- ni qu’on n’est pas curieux, mais on ne devrait pas s’interroger sur sa vie nocturne. On ne devrait pas avoir à l’imaginer ou à la fantasmer. Elle devrait posséder son propre storytelling, celle d’un champion qui se donne toutes les armes pour réussir et durer. »

« C’est ce que nous vend toute la journée Cristiano Ronaldo, et on y croit car le Portugais demeure un animal sur les terrains. Messi ne raconte rien de particulier mais comme il est très peu blessé, il répand l’idée d’un footballeur à l’hygiène irréprochable. Neymar, capable de s’afficher avec une bière et un petit bidon sur les plages de Rio, confie à la télévision française qu’on ne le changera pas, qu’il aime la fête et l’aimera toujours. C’est par ce qu’il dit et donne à voir de lui que le doute sur son comportement de sportif de haut niveau est permis le concernant. »