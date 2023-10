FC Barcelone : l’ultime coup bas de Messi au PSG

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, s'est réjoui du 8e Ballon d'Or de Lionel Messi et de la présence de Kylian Mbappé sur le podium, hier soir. « Le Ballon d'Or célèbre les plus grands joueurs du monde entier et nous sommes très fiers que deux de nos joueurs du PSG 2022-23 figurent sur le podium, reflétant le génie de Leo et de Kylian», a-t-il commenté.

Pas de questions sur Paris lors de la cérémonie

Pas rancunier, Nasser, alors que l'aventure parisienne de Messi n'a pas été un franc succès. A tel point que l'Argentin aurait eu certaines demandes, selon Grégory Schneider, le journaliste de Libération, qui a révélé que la star a refusé de répondre aux questions sur son expérience parisienne tout au long de la cérémonie...

Pour info, according to @Olichebo sur @franceinfo, #LionelMessi a refusé de répondre à toutes les questions portant sur le #PSG lors de son interview de #BallonDor. Autant dire que Nasser Al-Khelaïfi serait bien inspiré de ne pas trop la ramener. https://t.co/hdyax4rQiD — Grégory Schneider (@SchneiderGrgory) October 30, 2023

