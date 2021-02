FC Barcelone – PSG (1-4) : le Ballon d'Or déjà promis à Mbappé après son triplé !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

En allant s'imposer sur le terrain du FC Barcelone, le PSG a frappé fort hier soir. Le club de la capitale est devenu la première équipe française à s’imposer sur la pelouse de Barcelone en Ligue des Champions après 10 rencontres sans victoire pour les clubs de l’Hexagone (2 nuls, 8 défaites). Auteur d'un triplé, Kylian Mbappé, lui est devenu le 1er joueur à inscrire un triplé face à Barcelone en phase à élimination directe de la Ligue des Champions. Et forcément, les éloges pleuvent. Notamment en Espagne.

Mijatovic (ex Real Madrid) s'enflamme

Sur la Cadena Ser, Pedja Mijatovic, l'ancien joueur du Real Madrid, y est même allé très fort... « Il y aura un avant et un après, a soutenu le Serbe. Mbappé est devenu une star avec ce match. C'est le futur Ballon d'Or, et pour les années à venir, j'en suis convaincu. » N'en jetez plus !