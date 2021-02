FC Barcelone - PSG (1-4) : Mbappé aurait menacé de mort Alba

En temps normal, les médias espagnols font appel à des spécialistes de la lecture labiale pour savoir ce qu'il s'est dit lors des matches un peu chauds du Real Madrid et du FC Barcelone. Mais avec les huis clos imposés par la crise sanitaire, plus besoin d'eux ! A l'instar du coup de gueule de Gerard Piqué à l'encontre d'Antoine Griezmann hier soir en première mi-temps, la télévision capte tous les sons.

"Dans la rue, je te tue !"

Par exemple, toujours au cours de la première période, la chaîne espagnole Movistar a capté des propos assez surprenantes de la part de Kylian Mbappé. Chaud comme la braise, l'attaquant du PSG a lâché à Sergino Dest, qui venait de le bousculer, "Ne me touches pas !", dans un castillan parfait qui tendrait à prouver qu'il prépare un départ au Real. Le latéral barcelonais s'est excusé mais Mbappé ne s'est pas calmé.

Jordi Alba est alors arrivé et a dit au Français : "Grandis, il t'a dit qu'il était désolé !". Et c'est là que l'attaquant parisien a vrillé puisqu'il a hurlé, toujours en espagnol : "Dans la rue, je te tue !". Gerard Piqué, qui a entendu ces propos, lui a répondu : "Mais tu vas tuer qui, toi ?!?". Hors de lui, Mbappé a alors répété sa menace à destination d'Alba. Plutôt incroyable quand on connaît le caractère placide du natif de Bondy. Mais à défaut de l'avoir retrouvé dans la rue, Mbappé a effectué "tué" Alba sur le terrain avec son triplé…