FC Barcelone, PSG : ancien de l'OM, il prédit le pire aux Parisiens face au Barça

Football Club PSG : les enjeux de la rencontre face à l'OGC Nice

C'est actée. Depuis hier. Le PSG se rendra en Catalogne, mardi prochain, sans Neymar, blessé pour quatre semaines minimum. Une absence qu'il faut de surcroît rajouter à celle d'Angel Di Maria et, sait-on jamais, celle de Marco Verratti. Pas vraiment réjouissant, notamment si l'on s'attarde sur les propos de Mathieu Valbuena, ancien Marseillais qui évolue aujourd'hui en Grèce, à l'Olympiakos.

Au travers de propos accordés à RMC Sports, Valbuena redoute fortement le match aller mardi prochain. car, selon lui, le Barça a bien préparé son match. Depuis des semaines.

« Le PSG est en danger. Mais sans Neymar, tu l'es encore plus. Tu as déjà perdu Di Maria contre l'OM, cela va être compliqué. On sait très bien que le Barça est en difficulté sur le terrain, en dehors, mais il se prépare depuis de longues semaines pour ce match-là. On sait très bien que le FC Barcelone répond présent dans les grands rendez-vous. Ce qui m'inquiète aussi, c'est que Kylian Mbappé n'est pas aussi performant quand Neymar n'est pas là. C'est aussi la clé. On va demander à Mbappé d'être le leader sur le terrain. Je trouve qu'il est plus en confiance quand Neymar est sur le terrain. Neymar peut lui donner des galettes. Et quand tu n'as pas Di Maria, qui est un atout très important pour le PSG, et que tu n'as pas Neymar, cela va être une grosse problématique."