FC Barcelone – PSG : compos, blessés, les premières tendances se dégagent

Si le FC Barcelone et le PSG ne s'affrontent que mardi soir au Camp Nou pour le 8e de finale aller de Ligue des Champions, une tendance commence déjà à se dessiner dans les deux camps concernant les compositions d'équipe. L'Equipe a notamment dévoilé les onze probables dans les deux camps.

Sarabia ou Kean, le dernier doute

Du côté du PSG, Marco Verratti sera bel et bien remis et titulaire. Une bonne nouvelle quand on sait que l'infirmerie compte actuellement trois titulaires en puissance avec Neymar, Angel Di Maria et Juan Bernat. S'ils ont eu des alertes, Idrissa Gueye et Rafinha postuleront également. La seule réelle incertitude concerne le poste d'Angel Di Maria à droite de l'attaque où Pablo Sarabia et Moise Kean se disputent la place pour démarrer.

Le onze probable du PSG : Navas – Florenzi, Marquinhos (cap.), Kimpembe, Kurzawa – Paredes, Gueye – Sarabia ou Kean, Verratti, Mbappé – Icardi.

Des incertitudes en défense au Barça

Au Barça, les incertitudes sont surtout défensives. Ronald Koeman prendra-t-il le risque d'aligner Ronald Araujo ou Gérard Piqué, tous deux de retour de blessure cette semaine ? Pour ce qui est du reste du 4-3-3, pas de surprise à priori.

Le onze probable du Barça : Ter Stegen – Dest, Umtiti ou Araujo, Lenglet, Alba – De Jong, Busquets, Pedri – Dembélé, Messi (cap.), Griezmann.