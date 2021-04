Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Le Real Madrid et 11 autres clubs parmi les plus riches du monde ont signé ce lundi le projet de création d'une Super Ligue, tournant ainsi le dos à l'UEFA et à la Ligue des champions. Un projet qui est loin de faire l'unanimité, et que refusent de rallier des clubs comme le PSG ou le Bayern Munich.

« Les rêves ne peuvent pas s'acheter »

Manchester United a signé le projet mais cela n'empêche son milieu de terrain Bruno Fernandes de s'y opposé. « Les rêves ne peuvent pas être achetés », publie l'ancien joueur du Sporting sur les réseaux sociaux. Un message Instagram apprécié par les supporters rivaux de Liverpool... qui fait pourtant également partie du projet.