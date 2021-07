FC Barcelone, PSG : l’énorme confidence de Messi à Di Maria

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Angel Di Maria a envoyé Lionel Messi au septième ciel cette nuit. Grâce à une réalisation du milieu offensif du PSG, l’Argentine a battu le Brésil de Neymar en finale de la Copa América au Maracana (1-0).

Il s’agit d’une grande première dans la carrière de Messi, toujours resté à quai avec l’Albiceleste, notamment contre le Chili. L’ancien prodige du FC Barcelone (34 ans) n’a d’ailleurs pas caché son émotion au moment de soulever la coupe, lui qui avait visiblement écrit un tel scénario pour son ami parisien avant le coup d’envoi de la rencontre.

« Ça va être inoubliable. Messi m'a dit merci, et je lui ai répondu merci, a révélé Di Maria au micro de TyC Sports. Il m'avait dit que c'était ma finale, que c'était ma revanche pour toutes les finales auxquelles je n'ai pu participer (Di Maria était absent en finale de la Coupe du Monde 2014, il était sorti blessé à la 29e minute de la finale de Copa América 2015 perdu face au Chili puis n'avait disputé que 57 minutes de la finale perdue en 2016, toujours contre le Chili). Cela devait être aujourd'hui et ça l'a été. »

Leo Messi finally did it with Argentina too. Time to enjoy and celebrate this Copa America title for Lionel and his family. 🏆🇦🇷 #Argentina #Messi



...then he’ll sign his new contract with Barcelona in the next days, once financial situation will be officially fixed. #FCB pic.twitter.com/fUq1z8valn