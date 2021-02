FC Barcelone – PSG : l'Espagne met la pression sur Mbappé pour rivaliser avec Lionel Messi

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Ce mardi soir à partir de 21h, le FC Barcelone et le PSG s'affrontent en huitième de finale aller de Ligue des champions, et le duel entre deux clubs dont la rivalité n'a cessé d'enfler au fil des années est attendu au tournant.

Dans un affrontement qui semble se dessiner à 50-50, la différence se fera sans doute par les éclairs des grandes individualités. Voilà pourquoi, selon l'ensemble de la presse sportive espagnole, le duel du soir ne fait aucun doute. FC Barcelone – PSG, c'est tout d'abord Lionel Messi face à Kylian Mbappé.

Le Real Madrid suivra tout cela de près

Dans un contexte où le premier pourrait pallier le départ du second... au Real Madrid, L'enjeu de ce match dans le match est évidemment primordial. Marca y voit un « duel du présent et du futur » quand Mundo Deportivo dessine un affrontement « passionnant ». Et bien évidemment, le quotidien AS ne se prive pas de préciser que du côté de Madrid, on aura un œil très attentif sur la performance de Kylian Mbappé face au rival éternel...