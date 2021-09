FC Barcelone, PSG : la demande d'Ansu Fati pour récupérer le numéro 10 de Messi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Mercredi dernier, le FC Barcelone a annoncé qu'Ansu Fati récupérait le numéro 10, laissé vacant par Lionel Messi, parti au Paris Saint-Germain. Moins d'une semaine après cette annonce, Joan Laporta a révélé que la pépite de la Masia avait formulé une demande avant d'hériter de ce numéro.

"C'était un geste très courageux de sa part, en fait quand on lui a posé la question, il a dit qu'il récupérerait le "10" si les capitaines lui en donnaient la permission", a révélé le président du Barça dans l'émission espagnole Onze diffusée sur Esport3. Permission que Sergio Busquets, Gérard Piqué, Sergi Roberto et Jordi Alba lui ont donné.

Our new number 🔟

Made in La Masia 💙❤️

⭐️ @ANSUFATI ⭐️ pic.twitter.com/co6NcpjxOx