FC Barcelone, PSG : la vraie bête noire des Blaugrana n'est pas Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Kylian Mbappé a fait très mal au FC Barcelone la saison passée en 8es de finale de la Champions League. Un triplé au Camp Nou pour sceller une historique victoire (4-1) des Parisiens, un pénalty au retour pour égaliser et calmer l'ardeur de Blaugrana qui croyaient à une remontada après un but magnifique de Lionel Messi. Quatre réalisations en deux matches, c'est extraordinaire. Mais pour ce qui est du total de buts marqués contre le Barça en Champions League, le natif de Bondy est devancé par un autre joueur.

Ce joueur aura l'occasion d'améliorer ses stats face aux Culés dès ce soir. Il s'agit en effet de Thomas Müller, qui évolue au Bayern Munich, adversaire ce soir du FCB. Celui qui a fêté ses 32 ans lundi a inscrit 6 buts en 5 confrontations : un doublé à l'Allianz Arena et une autre réalisation au retour en demi-finales de la C1 2012/13, un but deux ans plus tard au même stade de la compétition, un autre doublé lors du fameux 8-2 de 2019/20. Et le pire pour le Barça, c'est que Müller ne sera pas la principale menace offensive ce soir, ce rôle revenant à Robert Lewandowski… La soirée s'annonce terrible pour la défense catalane !

Lewandowski y Müller, las mayores 'amenazas' para el Barça https://t.co/ueS5KM4UKH vía @sport — FUTBOLCONNECT, Inc (@futbolconnect) September 14, 2021