FC Barcelone, PSG : les stats monstrueuses de Lionel Messi face au Real Madrid

Alors que RMC met en avant ce soir l'adaptation de Lionel Messi à sa nouvelle vie parisienne, à la veille du 6e de finale aller de C1 entre le PSG et le Real Madrid, FootMercato publie les stats de l'Argentin contre le Real Madrid.

26 buts en 45 matches contre le Real

Avec le FC Barcelone, Messi a souvent été le bourreau du club merengue. Auteur de 7 buts et 8 passes décisives en 20 matches cette saison, Messi a joué 45 matches face au Real, toutes compétitions confondues, pour un bilan positif de 19 victoires, 11 nuls et 15 défaites. Et l'Argentin a inscrit 26 buts et délivré 14 passes décisives. Ce qui faisait du Real Madrid la cinquième équipe à avoir encaissé le plus de buts par Messi, après Bilbao (29), Valence (31), l’Atlético de Madrid (32) et le FC Séville (38).