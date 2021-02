FC Barcelone - PSG : une tendance se dégage pour Marco Verratti

Zapping But! Football Club PSG : les meilleures déclarations de l'année 2020

« On y va pas à pas. Il faut d'abord analyser les sensations de Marco lors de l'entraînement d'aujourd'hui (lundi), qui ne sera pas une séance exigeante. Bien sûr qu'on a un plan de jeu et on prendra une décision en fonction de la forme des uns et des autres »... Cette après-midi, Mauricio Pochettino avait laissé planer le doute quant à la participation de Marco Verratti, demain, au PSG, sur la pelouse du FC Barcelone.

Mais l'Italien devrait être en mesure de jouer. Selon RMC, il a en effet participé à la séance d'entraînement des Parisiens en intégralité. « En revanche, Mauricio Pochettino n'a pas procédé à une mise en place tactique sur la pelouse du Camp Nou », indique le média.