FC Lorient – PSG (3-2) : Pochettino dédouané, le responsable n°1 de la défaite au Moustoir identifié

Mauricio Pochettino n'est plus invaincu avec le PSG, qui a perdu sa place de leader hier à Lorient. « C'est un accident, cela peut arriver à tout le monde », a tenté de minimiser l'Argentin.

Obraniak : « Tuchel a laissé un champ de ruines »

Mais selon Ludovic Obraniak, Pochettino ne fait que subir l'héritage de Thomas Tuchel. « Tuchel a laissé un champ de ruines, a commenté l'ancien lillois hier dans L'Equipe du Soir. Tuchel ne mettait pas d'intensité dans ses entraînements et Paris le paye. C'est pour ça que des joueurs comme Danilo ou Paredes ne sont pas en forme. » Et à Obraniak d'ajouter : « Verratti a beaucoup manqué. Et le jeu penche à gauche, du côté de Neymar. Sans aucune affinité avec les latéraux. Il faut dire que Kurzawa, à force de lui donner des ballons pour qu'il mette des centres au 3e poteau... »