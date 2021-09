FC Metz - PSG (1-2) : Hakimi savoure son doublé et en dit plus sur l'altercation entre Mbappé et Oukidja

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Grâce à son doublé, Achraf Hakimi a permis au Paris Saint-Germain de ramener les trois points de son déplacement ce mercredi à Metz (2-1), pour le compte de la septième journée de Ligue 1. Quelques secondes après le coup de sifflet final, le latéral droit marocain est revenu sur la victoire de son équipe et sur l'incident entre Kylian Mbappé et Alexandre Oukidka.

"Les altercations, ce sont des choses qui arrivent durant les matchs. Les deux équipes veulent gagner. On a lutté, on a travaillé et on a pris les trois points. On est heureux d’avoir réussi. Il y a une équipe qui joue à sa façon de manière défensive. Mais on était tranquille. On n’a juste pas réussi à marquer nos nombreuses occasions. Oui, on a du mental. Le foot, ce n’est pas juste 90 minutes, c’est avec le temps additionnel. On est compétitif jusqu’au coup de sifflet final et il faut profiter de cette victoire", a lâché l'ancien joueur de l'Inter Milan au micro de Canal+.