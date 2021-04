FC Metz - PSG (1-3) : Mbappé a rassuré avant City et rejoint Messi, Ronaldo et Haaland

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Les supporters du PSG ont craint le pire hier soir en voyant Mauricio Pochettino remplacer Kylian Mbappé à la 83e du match contre le FC Metz (3-1). L'attaquant souffrait d'une cuisse et une déchirure musculaire l'aurait écarté de la demi-finale de Champions League face à Manchester City. Mais plus de peur que de mal, il va bien. D'ailleurs, ce dimanche matin, Le Parisien précise qu'il ne s'agissait que d'une béquille et que dès sa sortie du stade Saint-Symphorien, Mbappé a rejoint le bus du PSG "d'un pas léger". Il sera tout de même aux soins aujourd'hui.

Messi, Ronaldo, Haaland et Mbappé ont inscrit 25 buts en championnat

Sa santé n'étant pas un sujet de préoccupation, on peut donc se pencher sur les statistiques incroyables de Kylian Mbappé, qui a signé en Lorraine son 12e doublé de la saison, portant son total de buts à 25 en Ligue 1. Et, heureux hasard, les deux monstres sacrés du football et leurs deux héritiers ont aussi atteint ce chiffre !

Cristiano Ronaldo en Serie A avec la Juventus Turin, Lionel Messi en Liga avec le FC Barcelone et Erling Haaland en Bundesliga avec le Borussia Dortmund sont également à 25 buts. Mais le Portugais et l'Argentin jouent cet après-midi. Et si Mbappé, CR7 et Messi sont leaders de leurs classements des buteurs respectifs, ce n'est pas le cas de Haaland, distancé de 11 buts par Robert Lewandowski (Bayern).