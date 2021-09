FC Metz - PSG (1-2) : Mbappé a chambré un Messin avant d'être défendu par Neymar

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Grâce à un but dans le temps additionnel d'Achraf Hakimi (90+5), qui s'est offert un doublé, le Paris Saint-Germain a arraché la victoire ce mercredi sur la pelouse du FC Metz (2-1), à l'occasion de la septième journée de Ligue 1. Mais le ton est monté en fin de match entre les deux équipes.

Au moment de la célébration du but de la victoire de son équipe, Kylian Mbappé est allé chambrer Alexandre Oukidja, qui était allongé et dépité devant ses buts. Après cela, le portier messin a couru après l'attaquant parisien pour régler ses comptes. Mais Neymar est intervenu pour défendre Kylian Mbappé et a poussé au sol Alexandre Oukidja. Un incident qui ne va pas manquer de faire réagir.

Une séquence de 20 secondes mémorable. #Mbappé qui vient chambrer, le gardien messin qui joue les durs et qui tombe au premier courant d’air… Et pour finir l’apparition d’un mec torse nu tombé du ciel 😂#PSG #FCMPSG pic.twitter.com/inoh7FEv7L — Nicolas Puiravau (@nikop17) September 22, 2021