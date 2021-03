PSG - FC Nantes (1-2) : les parents de Marquinhos ont également subi un homejacking

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Une terrible soirée extrasportive. En plus de Di Maria, les parents de Marquinhos ont subi un home jacking pendant la rencontre entre le PSG et le FC Nantes. L'information est signée RMC, qui explique la situation chez les deux joueurs parisiens.

"Un home jacking extrêmement violent a eu lieu chez Di Maria en présence de plusieurs membres de sa famille et enfants. Un home jacking avec séquestration a aussi eu lieu chez les parents de Marquinhos en région parisienne. Les joueurs l’ont su à la fin du match sauf pour Di Maria puisque c’était plus grave. Les joueurs sont très choqués. Leonardo et Mauricio Pochettino l’ont appris à la mi-temps."