PSG, FC Nantes : Halilhodzic met une pression majuscule sur Pochettino

Qualifié en quart de finale de la Ligue des Champions, le PSG est enfin parvenu à sortir un grand d’Europe : le FC Barcelone. Une première réussite pour Mauricio Pochettino qui a repris les clefs des Rouge et Bleu, en décembre dernier.

Pour Le Quotidien du Sport, Vahid Halilhodzic s’est exprimé sur la nomination de l’ex-coach de Tottenham. L’ancien entraîneur du PSG (2003 - 2005) a mis une pression dantesque sur son successeur : « Aujourd’hui, je considère que le PSG a le meilleur effectif du monde avec des joueurs exceptionnels dans le domaine offensif (Mbappé, Neymar, Di Maria), mais aussi au milieu avec Verratti, et derrière avec un Marquinhos impeccable et un Navas solide. Pochettino arrive dans un club en pleine ascension qui a les moyens de ses ambitions. »

Pour l’intéressé, le poste de Pochettino reste un des plus prestigieux du monde. À Paris, Pochettino n’aura pas le droit à l’erreur : « Paris est avec le Real ou Barcelone le club qui suscite le plus de réactions dans le monde, une vitrine incroyable qui est liée au rayonnement international de la ville, capitale de la France, et à la dimension économique des propriétaires du club autant qu’à la qualité exceptionnelle de ses joueurs. Dans ce contexte, pour un entraîneur, la difficulté, c’est tout ce qu’il y à gérer en dehors du terrain. Et pour ça, tous les jours comptent parce que vous êtes jugé en permanence, toutes vos décisions sont analysées, tous vos entraînements sont disséqués. Je crois qu’il connaît le club, tous ses pièges, le haut niveau. Il aura plus de pression qu’à Tottenham. » Le message est passé.