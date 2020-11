FC Nantes - PSG (0-3) : un "Titi" a tapé dans l'oeil de Thomas Tuchel

Ces dernières années, le PSG a connu des désillusions avec ses jeunes du centre de formation. Cet été, Tanguy Kouassi, malgré un temps de jeu conséquent, a préféré décliner la proposition de son club formateur pour rejoindre le Bayern Munich. Pourtant, Thomas Tuchel fait confiance aux jeunes pousses parisiennes.

Depuis le début de la saison, Kays Ruiz gratte du temps de jeu aux côtés de Neymar, Mbappé et des autres stars parisiennes. À la Beaujoire, samedi, le milieu offensif s'est montré une nouvelle fois à son avantage. Thomas Tuchel a apprécié la performance du joueur passé par le FC Barcelone dans sa jeunesse : 'Oui il a fait un bon match. Maintenant arrive le plus difficile : il va devoir confirmer dès lundi (à l'entraînement)."

À 18 ans, Kays Ruiz, qui peut évoluer aussi avec la sélection marocaine, ne s'enflamme pas : "Tout s'est bien passé, j'ai fait une très bonne entrée, a-t-il assuré à PSG TV. Après on a su tuer le match avec le deuxième but de Pablo qui nous a fait énormément de bien. Mon entrée ce soir ? Cela me met en confiance, après il faut continuer à travailler, toujours rester dans le droit chemin. C'est une fierté. Mais il faut travailler encore pour essayer de jouer." Le message de Tuchel semble être entendu puisque le PSG travaille aussi sur sa prolongation de contrat...