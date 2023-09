FC Nantes, PSG : Delort colle un tacle à Messi et Neymar

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Andy Delort faisait sa première participation à l’émission « Rothen s’enflamme » sur RMC. L’ancien attaquant du FC Nantes s’est montré heureux du départ de Lionel Messi et de Neymar. Pour lui, le PSG n’en sera que meilleur.

Delort pointe du doigt le manque de retour défensif

« Sur le terrain ou quand on faisait les séances vidéo d’avant-match, ça sautait aux yeux que les trois de devant ne défendaient pas trop et que ce n’était pas le Paris d’il y a deux ou trois ans, qui était plus équilibré », a déclaré Andy Delort. L’ancien Niçois a d’ailleurs poursuivi en disant que le mercato parisien allait apporter bien plus que ces deux stars déchues. Le désormais joueur d’Umm Salal est optimiste pour le club de la capitale cette saison.

