FC Nantes, PSG : Eric Carrière s'est payé Neymar... mais aussi Mbappé !

INFO BUT! : Paris n'oublie pas Kean

Eric Carrière était aux commentaires hier pour Canal + lors du match PSG-Bordeaux (3-0), et il a taclé Neymar, à plusieurs reprises. « Il fait faute sur Adli et il ne s'excuse pas alors qu'il est au sol. Et derrière, il n'accepte pas de prendre des petits coups. Une masterclass. Il est champion du monde pour ça ! Quand tu mets des coups, il faut aussi accepter d'en prendre », a-t-il notamment glissé.

Certaines attitudes de Mbappé lui ont déplu

Avant de glisser un petit tacle à Kylian Mbappé... « Il affiche son mécontentement parce que Danilo rate sa passe. Ce n'est pas bien. Il voit que le public gronde, qu'il est remonté contre toute le monde à part contre lui. C'est à lui de montrer l'exemple dans le comportement aussi, comme il le fait dans le jeu. »