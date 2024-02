FC Nantes - PSG : les compos sont tombées, Mbappé sur le banc !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Leader incontesté de Ligue 1 après 21 journées disputées, le Paris Saint-Germain se rend ce samedi (21h) sur le terrain du FC Nantes, qui a renoué avec la victoire dimanche dernier à Toulouse (1-2). À une heure du coup d'envoi de la rencontre, découvrez les compositions officielles des deux équipes. Gros turnover de Luis Enrique, Mbappé sur le banc ! FC Nantes : à venir PSG : Donnarumma - Zaïre-Emery, Marquinhos, Danilo, Hernandez - Vitinha, Ugarte, Asensio - Lee, Kolo Muani, Barcola. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer À une heure du coup d'envoi du match de la 22e journée de Ligue 1 entre le FC Nantes et le Paris Saint-Germain, on connaît les onze de départ alignés par Jocelyn Gourvennec et Luis Enrique.

Fabien Chorlet

Rédacteur