FC Nantes - PSG : les notes des Parisiens

Keylor Navas (4) : S'il ne peut rien sur les deux premiers buts, il décide de rester au milieu sur le penalty de Blas, mais n'a pas la main assez ferme pour repousser la frappe plein axe du Français (45e+6). Entre temps, il a limité la casse sur une frappe de Girotto (12e) puis sur un duel face à Simon (29e). Moins sollicité au retour des vestiaires, il s'est fait peur sur une sortie peu académique (73e)

Thilo Kehrer (2) : La grande majorité des actions dangereuses sont venues de son couloir en première période, dont l'ouverture du score (4e), sur laquelle sont replacement est insuffisant. Il a souffert face à la vitesse de Simon (29e), obligeant Marquinhos à souvent dézoner pour compenser. A son crédit, une intervention cruciale au quart d'heure de jeu (16e). Mais rien d'autre. Remplacé par HAKIMI (74e) sans n'avoir rien proposé offensivement.

Marquinhos (4) : Il est déposé par Kolo Muani sur l'ouverture du score après l'avoir suivi très loin de sa zone (4e). Obligé de compenser les errements de Kehrer, il a beaucoup souffert, lui aussi, face à Simon, qui l'a pris de vitesse à plusieurs reprises (19e, 29e). Il n'a pas lâché pour autant, serrant mieux le Nigérian au fil du match, sans jamais faire faute (70e). Pris dans les airs par Kolo Muani (49e), il s'y est ensuite imposé dans la surface nantaise, passant proche de ramener le score à 3-2 (76e).

Presnel Kimpembe (5) : Il gagne un duel important face à Kolo Muani (35e), mais le danger est moins venu de son côté. Il anticipe bien sur un centre vicieux (53e) puis tue un contre nantais dans l'œuf en anticipant bien (89e). L'un des seuls Parisiens à vivre un match relativement calme, jusqu'à une grosse faute en fin de match (95e).

Juan Bernat (4) : Sa grosse occasion d'entrée de match aurait pu tout changer à la physionomie, mais il a buté sur Lafont (3e). Comme Kimpembe, il a été plus tranquille que ses compères du couloir droit, mais a réalisé une superbe intervention en position de dernier défenseur (45e+2), puis une autre ultra décisive sur Kolo Muani (57e). Plus offensif au retour des vestiaires, il a choisi la mauvaise zone sur un centre en retrait (56e). Remplacé par NUNO MENDES (74e).

Georginio Wijnaldum (2) : Bousculé et imprécis, lourd dans ses déplacements et incertain dans son placement, le Néerlandais est complètement passé à côté de ce match. Pire, il a précipité la chute des siens en défendant avec la main décollée, pour offrir un penalty à Nantes (45e+4). Il s'est légèrement réveillé au retour des vestiaires et a servi de relais à Messi sur l'action amenant le penalty (58e). Remplacé par DRAXLER (65e), qui a lui aussi fait briller Lafont (84e).

Marco Verratti (6) : Contrairement à mardi, l'Italien s'est d'abord positionné en pointe basse, devant la défense. Il ne s'est pas caché, comme d'habitude, mais a manqué une relance plein axe (36e) avant d'être averti pour protestations, un grand classique (37e). Il est toutefois resté largement au-dessus de la mêlée dans le milieu parisien, même dans un soir plus compliqué, tant techniquement que dans l'attitude, n'ayant jamais cessé de se battre.

Idrissa Gueye (4) : Il sort bien au départ d'une belle occasion (19e) mais est beaucoup trop passif sur le but du break nantais, jusqu'à légèrement dévier la frappe de Merlin (16e). Lui aussi a buté sur Lafont à un moment qui aurait pu tout relancer (26e), et n'a pour le reste pas assez influé sur les événements quand Paris avait le ballon. Défensivement, il s'est montré plus actif, notamment dans le pressing. Remplacé par ICARDI (81e).

Lionel Messi (6) : L'Argentin a alterné les décrochages avec Neymar, avec qui il a bien échangé en début de match. Il a l'occasion d'égaliser mais bute sur l'excellent Lafont (8e), puis met Gueye sur orbite, qui a connu le même sort (26e). Au retour des vestiaires, il est venu faire le jeu de plus bas. Sa passe claquée pour Neymar a permis au Brésilien de tout relancer au retour des vestiaires (47e), puis celle pour Mbappé débouche sur un penalty pour Paris (58e). Il a continué d'être à la manœuvre avec un long une deux pour Mbappé avant d'être repris in extremis dans la surface (69e). En bref, il était à l'origine de tous les dangers après la pause.

Neymar (5) : Sa superbe ouverture pour Bernat (3e) a donné le ton de son début de match. Le Brésilien est souvent venu se placer entre les lignes avec brio, à l'image d'un autre service dans le bon tempo pour Mbappé (19e), ou de relais pour Bernat (23e) et Messi (26e). Mais il doit mieux faire lorsqu'il est envoyé face à Lafont par Mbappé (28e). Au retour des vestiaires, il s'est racheté en se jouant de la défense nantaise avant d'ajuster Lafont pour tout relancer (47e). Mais son penalty sans force n'a pas inquiété Lafont, qui n'est pas tombé dans le panneau (59e). La seconde période s'est jouée là. Remplacé par DI MARIA (74e).

Kylian Mbappé (4) : Il perd le ballon sur l'ouverture du score (4e) et se fait une grosse frayeur sur un tacle mal maîtrisé mais non sanctionné de Pallois (37e). Lui aussi a eu sa grosse occasion mais été écœuré par Lafont (19e), avant de buter une nouvelle fois sur le portier français au retour des vestiaires (54e). Son service pour Messi aurait pu être décisif (8e). Au retour des vestiaires, il obtient le penalty manqué par Neymar (59e) puis rate une énorme occasion, à bout portant (73e). Le symbole d'une soirée qui n'avait absolument aucun sens.