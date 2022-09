FC Nantes - PSG : une ahurissante histoire de clés avant le match...

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

L'anecdote est racontée par le quotidien l'Equipe : plus d'une heure avant le coup d'envoi de la rencontre à Nantes, ce soir à 21 heures, un vent de panique a déferlé sur les agents de sécurité du PSG et le chauffeur du car du club. En cause ? L'un des cadreurs travaillant pour Canal+, diffuseur de la rencontre, se serait introduit dans le car parisien et aurait subtilisé les clés avant de les jeter.

Après quelques minutes d'agitation et d'échanges avec la sécurité nantaise, les clés ont été retrouvées.