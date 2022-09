FC Nantes - PSG : une polémique inédite gâche le récital des Parisiens

Zapping But! Football Club PSG-INFO BUT ! Leonardo ( encore ) recalé par un Intériste

Sportivement, on aurait pu dire au terme des quatre-vingt dix minutes : circulez, il n'y a rien à voir. Le PSG s'est une fois encore imposé, sur le terrain du FC Nantes et en supériorité numérique, 3-0. Sauf que, justement, le circulez pose problème. Car une fois que Marco Verratti avait posé, le jour du match, une photo des joueurs parisiens dans l'avion qui conduisait la délégation parisienne à Nantes, un membre de la SNCF lui est tombé dessus.

En l'occurrence, et sur Twitter, Alain Krakovitch, directeur général de Voyages SNCF, en charge notamment du TGV, qui ne comprend toujours pas pourquoi et comment on continue de prendre l'avion, et non le train, à une époque ou l'effort envers la planète est une urgence. Et le responsable de rajouter qu'en train, avec la SNCF, le PSG aurait mis moins de deux heures pour se déplacer.

Reste à savoir si les dirigeants du club de la capitale vont en tenir compte.