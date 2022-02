FC Nantes - PSG : Verratti va devoir s'expliquer devant la LFP, pas Leonardo

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Après la défaite du PSG à Nantes (1-3) samedi soir, Marco Verrattis'tait emporté contre l'arbitrage. « Comment c’est possible de prendre dix cartons jaunes ? On ne peut même pas parler avec l’arbitre, on ne peut rien faire. C’est le seul arbitre au monde avec qui on ne peut pas faire ça. Sur Mbappé, c’est penalty, c’est carton jaune, donc rouge. Comment c’est possible de ne pas donner un carton jaune ? Il faut prendre ses responsabilités parce que des fois, on se fait chier dessus par les arbitres », avait pesté l'Italien au micro de Canal +.

Selon L'Equipe, le Conseil National de l’Ethique (CNE) de la FFF a saisi la commission de discipline de la LFP et Verratti va devoir s'expliquer. Il sera convoqué. Contrairement à Leonardo, très critique lui aussi envers M. Lesage.