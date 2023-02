FIFA The Best : la réaction de Messi après son élection de meilleur joueur

Zapping But! Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

"C'est merveilleux. C'est un plaisir d'être dans une telle liste aux côtés de Karim Benzema et Kylian Benzema, qui a fait une année immense. C'est un honneur d'obtenir le prix. Je souhaite remercier mes coéquipiers, certains sont ici. Sans cet accomplissement, nous ne serions pas ici. C'est une reconnaissance pour l'ensemble du groupe, cette année a été de folie pour moi. J'ai pu accomplir mon rêve après m'être tant battu. C'est ce qui m'est arrivé de plus beau dans ma carrière. Je souhaite remercier ma famille, le peuple argentin, qui a vécu cette Coupe du monde de façon si intense. J'embrasse mes enfants qui regardent, il est l'heure d'aller se coucher", a confié Lionel Messi après avoir remporté le trophée FIFA The Best du meilleur joueur de l'année 2022.