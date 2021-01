Girondins, OM, RC Lens, Stade Rennais, PSG : un ancien coach de Ligue 1 allume Thomas Tuchel !

Zapping But! Football Club PSG : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Dimanche soir, Rolland Courbis a fait sa rentrée sur RMC. L'ancien coach de l'OM a notamment évoqué l'actualité du PSG et l'arrivée de Mauricio Pochettino, qu'il tient en estime. « Pochettino m'a toujours été sympathique, a-t-il confié. Je ne sais pas s'il est l'entraîneur idéal pour le PSG mais je pense qu'il peut être un bon voire un très bon coach pour Paris. Je ne sais pas si Tuchel aurait été viré s'il n'avait pas été sur le marché. »

Courbis : « L'Emir et Leonardo ont été patients »

Et à Courbis de dégainer sur Tuchel... « Je trouve que l'Emir et Leonardo ont été patients. Avec Tuchel, il y a eu un nombre incalculable de blessés. Il faudrait gratter pour savoir ce qu'il sait vraiment passé mais je crois qu'il y a eu un gros problème avec la préparation physique. C'était catastrophique. Pochettino arrive après ça, il récupère des blessés à la pelle. On peut lui souhaiter bon courage ! »