Girondins - PSG (0-1) : Neymar, ses ambitions dans le jeu, le titre, Pochettino se livre !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Un but et puis s'en va ! Privé de ses stars (Neymar, Mbappé, Verratti...), le PSG a glané une victoire importance sur la pelouse des Girondins. Sarabia a trouvé la faille peu après le quart d'heure de jeu (20e).

En conférence de presse, Mauricio Pochettino a évoqué son ambition dans le jeu pour son PSG : "On a eu la possession. A Paris, on veut avoir le contrôle du match et le ballon. Mais l’adversaire joue aussi, il pousse. C’est difficile d’avoir la possession à 70 %. Aujourd’hui, l’équipe a su faire preuve de qualités pour sortir ce match. Je pense qu’on a bien débuté le match. On a fait une bonne première mi-temps. En 2e mi-temps, les Girondins ont haussé le rythme de jeu, on a un peu subi, mais ensuite on a contrôlé. On a bien défendu et je suis très content de la performance de l’équipe."

Toujours dans la course pour le titre, le coach du PSG a tenu un discours ambitieux pour son groupe: "Non, pas de soulagement. On sait qu’il nous reste 10 matches et que si on les gagne, avec des confrontations directes, on sait qu’on sera champions. Depuis tout le temps que je suis dans le milieu, je sais qu’il faut être patient."

Enfin, Pochettino a donné des nouvelles de Neymar : "Demain, on va évaluer les joueurs et le fait de pouvoir récupérer quelques joueurs, ce serait une bonne chose pour le match de samedi. L’évolution de Neymar est favorable. Dans les prochains jours on va évaluer pour voir s’il peut être prêt."

Propos recueillis par Olivier SCHWOB