Justice : Kylian Mbappé face au PSG, un premier verdict est tombé

La journée est donc placée sous le signe de Kylian Mbappé. L'attaquant du Real Madrid, déjà associé à une sordide affaire en Suède, alors qu'il y a passé quelques jours la semaine dernière en pleine campagne de Ligue des Nations de l'équipe de France, retrouvait ce mardi son ancien club, le PSG, au siège de la Ligue de Football Professionnel.

25 octobre prochain

Plus exactement les membres de la commission paritaire des recours de la LFP qui devaient, ou non, rendre un verdict sur le fond quant au litige qui oppose Mbappé au club de la capitale et qui repose, comme vous le savez, sur 55 millions d'euros. Le verdict a été mis en délibéré et est attendu pour le 25 octobre prochain.

Comme le relate RMC, à la sortie de l'audience, les avocats du PSG n'ont pas tenu à réagir.