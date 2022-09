Juventus : le verdict est tombé pour la présence de Di Maria face au PSG !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paolo Dybala fait attendre Paris

C'était une incertitude et elle vient d'être levée. Plus de doute possible, Angel Di Maria n'effectuera pas son retour, demain au Parc des Princes, face au PSG en Ligue des Champions. En effet, l'entraîneur de la Juve, Massimiliano Allegri, vient de communiquer son groupe et pas la moindre trace de l'Argentin. Adrien Rabiot et Leandro Paredes, en revanche, sont bel et bien dans le groupe.

Le groupe de la Juventus : Pinsoglio, Perin, Garofani - De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani - Locatelli, McKennie, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli - Vlahovic, Milik, Kean, Soulé.