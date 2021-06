Juventus, PSG : Georgina Rodriguez motive CR7, Wanda Nara dévoile son intérieur

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

A tout seigneur, tout honneur ! Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé ce soir contre la Hongrie (2-0), battant cinq records au niveau de l'Euro et se rapprochant un peu plus des 109 buts en sélection de l'Iranien Ali Daei. Le Portugais n'est plus qu'à trois longueurs. Peu avant la rencontre, il avait été motivé par sa moitié, Georgina Rodriguez, qui avait répondu à l'un de ses posts sur Instragram où il disait avoir les "yeux sur le ballon", que ses yeux à elle n'avaient qu'une envie, le voir briller. Joli.

Dans le même temps, Wanda Nara a ouvert sa maison parisienne à une télévision argentine. De façon plutôt rapide puisque ça dure à peine plus d'une minute et qu'on ne voit que le salon et la salle à manger. Mais c'est suffisamment pour convaincre qu'il n'y a pas qu'en matière de vêtements que l'épouse de Mauro Icardi a des goûts de luxe !

😍 #WandaNara mostró lujosos detalles de su hogar en París: "Esta casa no se compara con nada".https://t.co/v7cKoiYiEj — Radio EME 📻 (@Radio_Eme) June 15, 2021