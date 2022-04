Le PSG domine l'OM à la pause

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Ce Classico ne disait rien qui vaille, vu qu'il n'y a absolument aucun enjeu, que les joueurs du PSG sont démobilisés, que ceux de l'OM ne pensent qu'à l'Europa League Conférence et que les ultras parisiens font la grève des encouragements. Mais ça n'a pas empêché les 22 acteurs de livrer 45 premières minutes d'un très bon niveau. Les Parisiens ont dominé les débats, se sont procurés de nombreuses occasions et ils ont même ouvert le score par Neymar à la 12e.

Mais les Marseillais ont égalisé à la 31e suite à un gros cafouillage consécutif à un corner. C'est Duje Caleta-Car, quasiment sur la ligne de but, qui n'a eu qu'à pousser le ballon au fond des filets. Ensuite, les Parisiens ont marqué une deuxième fois, par Lionel Messi, mais il était hors-jeu. Juste avant de renvoyer tout le monde au vestiaire, l'arbitre a accordé un pénalty au PSG pour une main de Valentin Rongier. Kylian Mbappé s'est chargé de transformer la sanction.

Pour résumer Dans le choc de la 32e journée, Neymar a ouvert le score pour le PSG mais Duje Caleta-Car a égalisé à la suite d'un cafouillage, mais les Parisiens ont repris l'avantage juste avant la pause sur pénalty de Kylian Mbappé.

Raphaël Nouet

Rédacteur