La connexion Messi - Mbappé permet au PSG de dominer Angers

Zapping But! Football Club PSG : Neymar au PSG, faut-il dire stop ?

On n'attendait pas un miracle pour ce choc des extrêmes entre la lanterne rouge décrochée angevine et le leader incontestable parisien. Et il n'y en a pas eu, même s'il faut reconnaître que le SCO s'est plutôt bien défendu dans le jeu. Mais le talent des superstars parisiennes a fait la différence. A la 9e minute, Lionel Messi a adressé l'une de ses ouvertures magiques dans la profondeur à Juan Bernat, qui a remisé sans contrôle à Kylian Mbappé. L'attaquant a manqué sa reprise mais a récupéré le ballon, pivoté et ouvert le score. A la 26e, nouvelle ouverture millimétrée de Messi et nouveau de Mbappé.

Mbappé et le PSG prennent le large en tête de leurs classements

Grâce à ce doublé, l'attaquant prend provisoirement deux longueurs d'avances sur Jonathan David en tête du classement des buteurs. Et le PSG compte 11 longueurs d'avance sur l'OM.