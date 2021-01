PSG : la soeur de Wanda Nara lui vole la vedette grâce à une photo dénudée

La course aux likes, la course à l'audimat, la course au buzz ! Sur Instagram, Wanda Nara est connue pour ses photos où elle met en avant son corps. Mais, ce dimanche, la femme de Mauro Icardi, attaquant du PSG, est restée sage et au chaud. Du coup, Zaira Nara, sa soeur, en a profité pour lui voler la vedette. En tenue légère, elle s'est attirée un bon coup de com'. Dans la famille Nara, mieux vaut deux fois qu'une.