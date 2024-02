Un projet de Super Ligue bis monté par le PSG ?

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Un petit secret bien gardé au PSG vient d’être éventé et devrait faire couler beaucoup d’encre. Selon L’Équipe, le PSG a tenté de monter un projet équivalent à la Super Ligue en 2020. Nom de code : Bohr, comme le patronyme de Niels Bohr, un physicien danois du XXe siècle qui a mené des travaux sur la bombe atomique.

C’est Andrea Agnelli qui le premier a évoqué l’existence de ce projet dans un entretien au Financial Times en janvier dernier. Le projet Bohr n’est pas celui du Real Madrid et consorts, c’en est un autre. Et le président du PSG a été à la manoeuvre cette fois, avec certains de ses proches collaborateurs. Al-Khelaïfi et ses équipes s’occupaient de la partie financière, Agnelli de la gouvernance. Dans l’entourage du président du PSG, on confirme l’existence de ce projet : « Tout un groupe de clubs cherchait des moyens d’améliorer les compétitions européennes, comment les rendre plus attractives, comment générer plus de revenus. Cela a été entièrement réalisé avec les connaissances de l’UEFA », nous a-t-on confié.

La C1 pas assez rémunératrice ?

Si, aujourd’hui, le PSG apparaît, avec le Bayern Munich, comme le chantre de l’opposition à la Super Ligue aux côtés de l’UEFA, pour quelles raisons a-t-il cherché à monter un projet équivalent ? Déjà, L’Équipe rappelle qu’il était au départ dans la boucle de celui du Real Madrid, du FC Barcelone et de la Juventus. Selon certaines sources, le club de la capitale aurait renoncé à les rejoindre parce qu’il jugeait notamment que les sommes qui lui étaient promises étaient insuffisantes.

Podcast Men's Up Life