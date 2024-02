Le PSG a pris sa décision finale pour l'avenir de Luis Campos

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Annoncé sur la sellette depuis le départ annoncé de Kylian Mbappé, Luis Campos ne devrait finalement pas quitter le Paris Saint-Germain l'été prochain. C'est ce qu'a confirmé le compte X @PSGInside_Actu.

Luis Campos a déjà du pain sur la planche pour l'été prochain

L'une des raisons serait que le Portugais connaît très bien Rafael Leão et Victor Osimhen, deux pistes prioritaires du PSG pour le prochain mercato estival. Et toujours selon le suiveur du PSG, la direction parisienne aurait demandé à Luis Campos de se déplacer mi-mars en Italie pour rencontrer les dirigeants de l'AC Milan et de Naples dans l'optique de recruter ces deux joueurs, mais aussi d'autres joueurs, dont Khvicha Kvaratskhelia.

Podcast Men's Up Life