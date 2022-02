Le PSG bat Rennes aux forceps, les 3 choses à retenir avant le Real Madrid

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Le CUP a mis la pression... sans résultat

A cinq jours de la réception du Real Madrid en Ligue des Champions, on ne peut pas franchement dire que l'ambiance du Parc des Princes était festive. Entre un Collectif Ultras Paris en grève et qui s'est voulu incisif contre les joueurs et les dirigeants à coup de banderoles après avoir boycotté le début du match et les sifflets qui ont accompagné l'annonce du nom de Mauricio Pochettino, la pression était vraiment maximale sur le PSG...

Le message du @Co_Ultras_Paris : "Une mi-temps pour prouver notre mécontentement. Combien en faut-il pour prouver votre engagement ?" #PSG #CUP pic.twitter.com/iMDAzGsaFZ — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) February 11, 2022

Aucun joueur parisien ne vient saluer les supporters après la victoire. Nouvelle colère de la tribune Auteuil qui siffle son équipe #PSGSRFC — Loïc Tanzi (@Tanziloic) February 11, 2022

Pochettino n'a pas économisé ses cadres avant le Real

Si on pouvait craindre une équipe A' du PSG pour ce match face à Rennes avec peut-être plusieurs cadres sur le banc (Mbappé, Kimpembe), Mauricio Pochettino a quasiment aligné son meilleur onze du moment avec le seul Xavi Simons en ailier gauche comme surprise dans le onze de départ. Mis à part Juan Bernat, absent de la liste de Ligue des Champions et qui sera remplacé par Nuno Mendes, c'était quasiment le meilleur onze possible compte-tenu des absents et des retours de blessure. Une volonté affirmée de prendre au sérieux la bête noire bretonne qui aura quand même occasionné une grosse débauche d'énergie avec 90 minutes pour Lionel Messi, Kylian Mbappé ou encore Marco Verratti...

L'attaque se grippe, Mbappé au finish

Si le match de Lille avait rassuré sur le pouvoir offensif de Paris et la montée en régime de Lionel Messi, Rennes a cruellement rappelé les difficultés actuelles du PSG à se montrer constant. Face à un bloc bas et sans l'aide d'erreurs défensives ou de gardien, l'équipe francilienne s'est cassée les dents, ne cadrant sa première frappe qu'à la 93e minute. Avant son but sur un décalage d'un Messi discret, Kylian Mbappé n'avait pas été en réussite avec un poteau sur une action qu'il avait lui-même impulsé (41e) et un but refusé pour hors-jeu (64e). Une frappe cadrée en 97 minutes, c'est quand même un poil inquiétant avant d'affronter les Merengue en C1.