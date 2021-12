Le PSG en balade face au Club Bruges, Mbappé et Messi en évidence

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le Club Bruges craignait le pire face à un PSG relâché ce soir étant donné que le résultat de ce match ne changera rien à sa 2e place finale dans ce groupe. Et il avait raison. Après six minutes, Paris menait déjà 2-0 grâce à Kylian Mbappé. Au bout d'une minute, l'attaquant profitait d'un mauvais renvoi de la défense belge pour ajuster Mignolet d'un plat du pied dans le petit filet opposé. Cinq minutes plus tard, Angel Di Maria lui mettait un caviar sous forme de balle piquée qu'il reprenait de volée à bout portant.

La suite des opérations fut des plus calmes pour les Parisiens, qui ont bien contenu les incursions belges. Transparent jusqu'alors, Lionel Messi a ajouté un troisième but en faisant sa spéciale, à savoir une frappe du gauche de 20 mètres dans la lunette opposée (38e). Juste avant la pause, Mbappé a manqué le triplé en envoyant une frappe du gauche juste au-dessus des buts alors qu'il s'était présenté seul devant Mignolet.

Kylian Mbappe breaks Lionel Messi's record to become the youngest player to score 30 Champions League goals 👶 pic.twitter.com/zDoQSAVtHi — GOAL (@goal) December 7, 2021