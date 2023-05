Le PSG et Mbappé envoient Ajaccio en L2 et reprennent leurs distances sur le RC Lens

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Mis sous pression du fait de la victoire du RC Lens hier, le PSG a repris ses six points d'avance en tête de la Ligue 1. Dans un Parc des Princes qui a sifflé Lionel Messi, les hommes de Christophe Galtier ont facilement enterré l'AC Ajaccio (5-0), prononçant du même coup officiellement la rétrogradation en L2 du club corse. Dans ce match à sens unique, le PSG a ouvert la marque par Fabian Ruiz (22e) avant un second but polémique d'Achraf Hakimi (32e), sur lequel Kylian Mbappé semble faire une main au départ de l'action. Un but finalement validé par Monsieur Gaillouste et la VAR.

Mbappé met la pression sur Lacazette

La deuxième période est marqué par le show Kylian Mbappé, auteur de ses 25ème et 26ème but de la saison (47e, 54e) et qui reprend ses distances en tête du classement des buteurs face à un Alexandre Lacazette qui joue demain. A l'aube du dernier quart d'heure, Marquinhos a ajouté un nouveau but d'une frappe contrée (74e). Seule ombre au tableau : la nouvelle exclusion d'Achraf Hakimi à 13 minutes de la fin du temps règlementaire pour en être venu aux mains avec Thomas Mangani, lui aussi exclu pour son attitude.

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Ce samedi soir, le PSG a atomisé l'AC Ajaccio (5-0) au Parc. Grâce à ce succès, Paris commence à entrevoir encore un peu plus le titre de champion avant d'affronter Strasbourg, Auxerre et Clermont sur la fin du championnat.

Alexandre Corboz

Rédacteur