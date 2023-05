Le PSG fait le boulot à la pause contre Ajaccio

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Mis sous pression par le RC Lens hier soir, le PSG se devait de faire le boulot ce samedi soir. Après 45 minutes, les hommes de Christophe Galtier assurent l'essentiel et reprennent six points d'avance en même temps qu'ils entérinent la descente de leurs adversaires du soir. Malgré un Parc des Princes siffleur et visant Lionel Messi, Paris a su prendre le meilleur grâce au 3ème but de la saison de Fabian Ruiz (22e) et à une réalisation d'Achraf Hakimi (32e). Il reste encore 45 minutes à jouer...

Pour résumer A la pause, le PSG mène tranquillement sur sa pelouse contre l'AC Ajaccio (2-0). Fabian Ruiz et Achraf Hakimi sont les buteurs alors que Lionel Messi essuie les sifflets d'une partie des supporters franciliens. Paris reprend virtuellement six points d'avance.

