Le PSG prend une sérieuse option sur la qualification, la Lazio crée l'exploit face au Bayern

La suite des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions avait lieu ce mercredi soir. Toujours en quête de la première C1 de son histoire, le Paris Saint-Germain a battu la Real Sociedad (2-0) et est en ballotage très favorable pour le match retour. Malmenés en première période par les Basques, les Parisiens se sont réveillés en seconde période et ont fait la différence par Kylian Mbappé (58e) et Bradley Barcola (70e). Dans l’autre match de la soirée, la Lazio Rome a créé la surprise en s’offrant le Bayern Munich (1-0). Sur pénalty, Ciro Immobile a inscrit l’unique but de la rencontre (69e s.p.).

