PSG, OM : Paris inflige un premier camouflet de taille à Marseille

Les chiffres de Médiamétrie sont tombés et ils sont intéressants à étudier pour comparer la popularité entre le PSG et l’OM. Ainsi, on apprend que les téléspectateurs étaient 1,45 million sur Canal+ (1,27 million) et Canal+ Foot, mercredi, pour suivre les hommes d’Igor Tudor à Tottenham (0-2).

Une audience de l'OM somme toute modeste comparé aux plus de deux millions de téléspectateurs réunis la veille (1,73 million sur Canal+ et 278 000 sur Canal+ Foot) à l’occasion du choc entre le rival parisien et la Juventus Turin au Parc des Princes (2-1).

Il convient d’ajouter que l’audience du choc impliquant le PSG aurait pu être bien meilleure si MyCanal n’avait pas connu un gros bug, incapable de supporter la charge. Selon L’Équipe, le service de la chaîne cryptée n'a pas connu de couac lors de la défaite de l’OM.