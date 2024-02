Le PSG, la Juventus et le Bayern inquiétés par les Football Leaks ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

L'Equipe révèle ce vendredi que le monde du ballon rond n'en a pas fini avec les Football Leaks ! Ces données compromettantes collectées par le lanceur d'alertes portugais Rui Pinto avaient permis de grosses révélations et débouché sur de nombreuses enquêtes il y a quelques années. Mais seule une partie avait été rendue publique. Le reste était encore entre les mains du hacker, qui a décidé de collaborer avec la justice française. Selon le quotidien sportif, mercredi, lors d'une réunion à l'Office central anticorruption (OCLCIFF), en présence d'enquêteurs et magistrats allemands et belges, il a travaillé simultanément sur six ordinateurs pour débloquer entre 20 et 25 téraoctets de données !

Les révélations sur le transfert de Neymar, c'est déjà lui !

Selon une source proche du dossier, ce qui en est sorti est assez compromettant pour des clubs comme le PSG, le Bayern et la Juventus ! Rui Pinto, qui est attaqué dans son propre pays, où la justice refuse d'examiner le contenu de ses fichiers car ils ont été obtenus illégalement, a notamment été à l'origine des fuites ayant permis au Monde de révéler l'arrangement entre le PSG et l'Etat français lors du transfert de Neymar en 2017. On n'est donc pas au bout de nos surprises !

La justice française a enfin accès à l'intégralité des documents #FootballLeaks, décryptés à Paris par @RuiPinto_FL



Les docs vont nourrir l'enquête judiciaire sur la possible faveur fiscale accordée au PSG par Gérald Darmanin sur le transfert de Neymarhttps://t.co/BsrQEjOhgy — Yann Philippin (@yphilippin) February 2, 2024

