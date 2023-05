Le PSG mène à Auxerre, Mbappé répond au RC Lens et au tandem Cherki - Lacazette (OL) !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Kylian Mbappé est un homme de combat. Ce dimanche soir, à l'Abbé-Deschamps (où Lionel Messi a encore été sifflé...), le Champion du Monde 2018 s'est offert un festival, réglant du même coup les deux déclarations de guerre qu'il a reçu : celle du RC Lens, qui ne lâche rien dans la course au titre et revenu une nouvelle fois à trois points, et celle d'Alexandre Lacazette (OL), revenu à ses côtés en tête du classement des buteurs.

En l'espace de 8 minutes, Kylian Mbappé avait déjà plié la rencontre en ridiculisant la défense de l'AJA... Et en inscrivant ses 27ème et 28ème but de la saison pour reprendre son avance seul en tête des « pichichis » de L1.

D'ici 45 minutes, le PSG aura quasiment assuré son titre de champion de France avec 6 points d'avance et un goal-average très favorable sur son dauphin à deux journées de la fin. Bien évidemment il faudra rester sérieux alors que l'AJ Auxerre s'est enhardie jusqu'à trouver la barre de Gianluigi Donnarumma en fin de première période (38e).